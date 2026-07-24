К 2032 году планируют производить 36 самолётов МС-21 ежегодно

Для этого на Иркутском авиазаводе проводят масштабную реконструкциюКак следует из материалов Кремля, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) рассчитывает выйти на производство до 36 самолётов МС-21 в год к 2032 году.
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