К 2032 году планируют производить 36 самолётов МС-21 ежегодно

Для этого на Иркутском авиазаводе проводят масштабную реконструкциюКак следует из материалов Кремля, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) рассчитывает выйти на производство до 36 самолётов МС-21 в год к 2032 году.