Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев: Во втором тайме «Зенит» расклеился

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что команда плохо провела первый тайм матча 10‑го тура Альфа‑Банк РПЛ против «Зенита».
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