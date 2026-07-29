Пелле Ларссон отказался отдать 9-й номер в «Хит» Бобби Портису

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Бобби Портис перешел в « Майами » вместе с Яннисом Адетокумбо. Бигмен хотел сохранить свой номер «9» в новой команде и обсудил этот вопрос с защитником Пелле Ларссоном .