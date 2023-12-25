«Локомотив» Новосибирск победил на выезде «Кузбасс» и сохранил лидерство в Суперлиге

Завершились три матча 11-го тура волейбольной Суперлиги. Лидер чемпионата новосибирский «Локомотив» в напряженной борьбе победил в гостях кемеровский «Кузбасс» со счетом 3:2 (18:25, 21:25, 25:19, 25:17, 15:13), уступая после двух первых партий.