Аналитика: розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению

Во втором квартале 2026 года поведение частных инвесторов на фондовом рынке заметно изменилось. При сезонном снижении общего объёма торгов нетто-покупки акций выросли почти в шесть раз по сравнению с первым кварталом.
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