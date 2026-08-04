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Воронежские новости

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Аналитика: розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению

Аналитика: розничные инвесторы перешли к стратегическому накоплению

Во втором квартале 2026 года поведение частных инвесторов на фондовом рынке заметно изменилось. При сезонном снижении общего объёма торгов нетто-покупки акций выросли почти в шесть раз по сравнению с первым кварталом.

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