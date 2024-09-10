Театр абсурда
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Театр абсурда

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Между ненавистью и копеечными гастролями

Между ненавистью и копеечными гастролями

ИГОРЬ  МАЛЬЦЕВ «Девушку разрывает между ненавистью к «оставшимся» и к самой «путинской России» и постоянными намёками на то, что она рано или поздно вернётся, правда не понимая, как она будет чувствовать себя в одном театре «с теми, кто поддержал СВО».

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