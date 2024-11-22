Дацюк подписал контракт с «Детройтом» на 1 день, чтобы официально завершить карьеру в статусе игрока «Ред Уингс»

46-летний россиянин в этом месяце был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. После этого он технически возобновил карьеру, чтобы подписать с «Детройтом» символический контракт на 1 день и официально завершить ее в статусе игрока «Ред Уингс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии