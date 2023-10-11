Убийцу москвича возле «Афимолл-Сити» нашли по потерянному паспорту

Стали известны подробности задержания гостя столицы, подозреваемого в нападении с ножом на мужчину у ТЦ «Афимолл сити» на Пресненской набережной поздно вечером 10 октября, в результате чего тот скончался.
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