На Сахалине с военнослужащими по контракту проходят занятия по армейской тактической стрельбе

В ходе занятий военнослужащие учатся вести огонь из различных положений – стоя, сидя, лежа и в движении, из автоматов Калашникова, снайперских винтовок СВД, пулемётов ПК с применением дымов и средств имитации.
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