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Несекретные материалы

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Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс заговорил вчера по-русски

- По поводу дальнобойных ракет для Украины, о которых вы сейчас договариваетесь… Блинкен, Салливан, Байден, Харрис, Трамп… вся эта ваша кампашка! «НЕТ» ЗНАЧИТ «НЕТ»! Ясно? Вы же угробите нас всех, если не свернете с этой безумной колеи, если не перестанете подстрекать к ядерной войне, а именно этим вы сейчас занимаетесь! Остановитесь! Немедленно! Байден, Блинкен, скажите, что вы не отправите дальнобойные натовские ракеты на Россию.

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