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Жителей Воронежской области эвакуировали из-за детонации после атаки ВСУ

Жителей Воронежской области эвакуировали из-за детонации после атаки ВСУ

Даже спустя время детонация взрывоопасных объектов не прекратилась.В Воронежской области продолжается эвакуация жителей нескольких населённых пунктов в Подгоренском районе.

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