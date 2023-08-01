Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Пострадавших нет, выясняются детали происшествия Сегодня рано утром в столице несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), один из них повредил фасад одной из башен в «Москва-Сити».