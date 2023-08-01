Левый берег

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ГряZнов
    "Роспись в будние дни станет доступна на Северном речном вокзале" - а какая там роспись? Хохлома, гжель или еще какая?Роспись в будние ...
  • Александр
    ппц новость. дороги верните !!!!11К дому на Ленингр...
  • Василий Коликов
    Москва, Речной вокзал, ориентация на МАИ.В школе № 167 буд...

Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

Пострадавших нет, выясняются детали происшествия Сегодня рано утром в столице несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), один из них повредил фасад одной из башен в «Москва-Сити».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх