Захарова: Посольство РФ взаимодействует с Афганистаном по крушению самолета

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с заявлением о том, что российское посольство поддерживает взаимодействие с представителями властей Афганистана по вопросу, связанному с крушением самолета на территории данного государства.
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