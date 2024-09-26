Посольство США в Москве украсилось проекцией RT «Мы не уйдем»

На фасаде посольства США в России появилась световая проекция «Мы не уйдем» (We're not going away). Таким образом телеканал RT ответил на блокировку и введенные санкции в отношении него со стороны американских властей.
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