Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что спустя 2 месяца говорят беженцы из Курской области. «Дома больше нет, взорвалось все»

Что спустя 2 месяца говорят беженцы из Курской области. «Дома больше нет, взорвалось все»

Чего ждут и на что жалуются эвакуированные жители Курской областиФонд «Вольное дело» После вторжения украинских войск в Курскую область в начале августа более 150 тысяч россиян были вынуждены бросить свои дома и бежать от линии фронта.

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