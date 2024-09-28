Что спустя 2 месяца говорят беженцы из Курской области. «Дома больше нет, взорвалось все»

Чего ждут и на что жалуются эвакуированные жители Курской областиФонд «Вольное дело» После вторжения украинских войск в Курскую область в начале августа более 150 тысяч россиян были вынуждены бросить свои дома и бежать от линии фронта.
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