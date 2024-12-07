В Херсонской области полицейские разъяснили основы кибербезопасности школьникам Генического округа

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Херсонской области совместно с представителем отдела молодежной политики администрации Генического муниципального округа провели информационный час «Кибербезопасность: проблемы и угрозы» для учеников Генической школы № 3.