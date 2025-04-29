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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Медведев: «Для меня хард сейчас как грунт: проиграешь подачу и знаешь, что у тебя будет еще 47 возможностей ее вернуть»

Даниил Медведев: «Для меня хард сейчас как грунт: проиграешь подачу и знаешь, что у тебя будет еще 47 возможностей ее вернуть»

– Даниил Медведев на грунте теперь агрессивный. Насколько вам это комфортно самому? – Комфортно полностью.

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