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Царьград

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МВД разыскивает пропавших на Пелятке рыбаков, обнаружена лодка

МВД разыскивает пропавших на Пелятке рыбаков, обнаружена лодка

На севере Красноярского края пропали двое рыбаков, включая подростка. 27 августа они отправились на рыбалку на реке Пелятка.

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