МВД разыскивает пропавших на Пелятке рыбаков, обнаружена лодка

На севере Красноярского края пропали двое рыбаков, включая подростка. 27 августа они отправились на рыбалку на реке Пелятка.
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