Стало известно о состоянии раненых в ДТП, в котором погиб алтайский замминистра

Авария случилась 12 июля на Чуйском тракте В Минздраве Алтайского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов.
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