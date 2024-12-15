Светикова ждет ребенка

Светлана поделилась радостью: она вновь станет мамой! С мужем Алексеем Полищуком Legion-media Светлана поделилась радостью: она вновь станет мамой! Певица разместила видео, в котором продемонстрировала округлившийся живот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии