Минобороны Литвы закупит у Украины оружие для ВСУ на 20 млн евро

Правительство Литвы инвестирует в украинскую оборонную промышленность. Закупленное у местных производителей оружие поступит в Вооруженные силы Украины, сообщила пресс-служба Минобороны прибалтийской страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии