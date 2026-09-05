«Новые люди» поддержали серию подкастов о подростковой зависимости

При поддержке партии «Новые люди» в российских городах проходит серия подкастов «НеТрудный возраст», посвященная подростковой зависимости и ее профилактике.
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