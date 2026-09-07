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Царьград

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Суд в Запорожье приговорил Кадыкова к 22 годам за теракт

Суд в Запорожье приговорил Кадыкова к 22 годам за теракт

В Запорожской области Антон Кадыков осуждён на 22 года за теракт в МФЦ. Он признан виновным по ряду статей УК РФ, включая организацию террористического сообщества.

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