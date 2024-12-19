Старт акции ´Наши дети´.

16 декабря в учреждении образования прошло праздничное мероприятие в рамках благотворительной акции ´Наши дети´ с участием Пономаревой Валентины Владимировны, управляющей делами администрации Первомайского района г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии