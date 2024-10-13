Что такое мракобесие

Слово "мракобесие" часто используется в критических по отношению к религии публикациях. Но что означает это слово? Как оно появилось? Какие виды мракобесия существуют? Появление термина Чудесное слово "мракобесие" является переводом латинского термина "обскурантизм".
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