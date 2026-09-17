Мягкая сила по-турецки: Реджеп Эрдоган продвигает за рубежом исламистский фонд Maarif

Даже спустя 10 лет турецкие власти активно продвигают свою версию событий, связанных с попыткой военного переворота 2016 года Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил годовой бюджет исламистского фонда Maarif, составивший в 2026 г.
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Турция находится под патронажем НАТО, точнее США. Но не выигрывает от этого.