БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мягкая сила по-турецки: Реджеп Эрдоган продвигает за рубежом исламистский фонд Maarif

Мягкая сила по-турецки: Реджеп Эрдоган продвигает за рубежом исламистский фонд Maarif

Даже спустя 10 лет турецкие власти активно продвигают свою версию событий, связанных с попыткой военного переворота 2016 года Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил годовой бюджет исламистского фонда Maarif, составивший в 2026 г.

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