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Головинские вести

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Собянин сообщил, что метро планируют продлить в крупнейшие города Подмосковья

О планах развития московского метро за пределами МКАД рассказал Сергей Собянин. После 2030 года семь линий должны связать столицу с крупнейшими городами Подмосковья — Красногорском, Мытищами, Балашихой, Химками и другими округами.

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