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Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс за 2023 год

Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс за 2023 год

Скандальные мемуары певицы разошлись тиражом в 1,1 миллиона экземпляров только за первую неделю. Кажется, недавние новости о том, что Бритни Спирс находится в финансовой яме из-за многочисленных выплат своему отцу после судебных разбирательств (об этом мы писали), оказались преувеличенными.

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