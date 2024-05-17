Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс за 2023 год

Скандальные мемуары певицы разошлись тиражом в 1,1 миллиона экземпляров только за первую неделю. Кажется, недавние новости о том, что Бритни Спирс находится в финансовой яме из-за многочисленных выплат своему отцу после судебных разбирательств (об этом мы писали), оказались преувеличенными.