Политика как он...
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Политика как она есть

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Расчеты «Гиацинтов» подняли на воздух склады с боеприпасами ВСУ

Расчеты «Гиацинтов» подняли на воздух склады с боеприпасами ВСУ

Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» уничтожили на позициях реактивные системы залпового огня «Град», САУ «Krab», гаубицу М777 и укрепленные опорные пункты с боевиками ВСУ в зоне проведения спецоперации.

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