Полицейские в Приморском крае провели профилактическое мероприятие «Дети России - 2023»

В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2023» сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску провели лекцию для студентов Уссурийского медицинского колледжа.
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