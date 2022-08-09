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В США заявили о серьезном отношении к выдаче виз делегатам ООН

В США заявили о серьезном отношении к выдаче виз делегатам ООН

В США серьезно относятся к своим обязательствам по выдаче виз делегатам ООН. Об этом заявил представитель постпредства американской стороны 8 августа, отвечая на вопрос о визе главе МИД РФ Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН.

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