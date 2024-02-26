Всего за сутки будут сваривать корпуса для мини-АЭС по новой технологии Британская промышленная компания Sheffield Forgemasters презентовала новую технологию изготовления корпусов для мини-АЭС.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Всего за сутки будут сваривать корпуса для мини-АЭС по новой технологии Британская промышленная компания Sheffield Forgemasters презентовала новую технологию изготовления корпусов для мини-АЭС.
Свежие комментарии