Недавно помощник президента России Николай Патрушев заявил о важности соблюдения норм международного морского права, подчеркивая, что Финский залив не является частной территорией Финляндии.
Николай Патрушев заявил об активизации Балтийского флота
Комментарии
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Ингерман Ланская
уууу какие "глыбокие" познания в истории))) территории России раздала камуноидная власть, как не свои... в 1918-м вова ульянов и его банда откололи - царство Польское, княжество Финляндское, курляндию, эстляндию, лифляндию, всю малороссию, новороссия, тамань, минская губ., могилёвская губ., весь кавказ..... Это же для оккупационной камуноидной власти было Несвоё!!
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14 час.
Ингерман Ланская
малчиг, мин.рыб.хоз. никакой патрушев ни в какой мин.сель.хоз. не сдал. экс-МРХ совдепии в России это называется ФА по рыбке ........языком постолу - это занятие сортирных горлопанов ..... а то, что рыбка стала дорога - это Балшой мерси камуноидному режиму - баренцево море выгреб до морских ёжиков, остальное завезённый туда краб сожрал, а с других мест ловить и возить рыбку параходами шибко накладно в т.ч. и с ООООчень дального востока
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14 час.
Ингерман Ланская
даааа мелковаты ноне патрушевы.... вот при совдепии упырь-ёська своему "патрушеву", чё там министерство" - звание почти маршала с чемоданом орденов-медалей, командование всего московского округа, весь савейский спорт в пользование и полную свободу разгула, пьянок, дебошей и топтание савейских шлюх..... этот "патрушев" Самый крутой мажор . что гулял по земле Русской за все 1000 лет истории.... вот это был "патрушев" так "патрушев", хоть и ёзифович... жидовская его натура!
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13 час.
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