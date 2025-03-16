Ингерман Ланская уууу какие "глыбокие" познания в истории))) территории России раздала камуноидная власть, как не свои... в 1918-м вова ульянов и его банда откололи - царство Польское, княжество Финляндское, курляндию, эстляндию, лифляндию, всю малороссию, новороссия, тамань, минская губ., могилёвская губ., весь кавказ..... Это же для оккупационной камуноидной власти было Несвоё!!

Ингерман Ланская малчиг, мин.рыб.хоз. никакой патрушев ни в какой мин.сель.хоз. не сдал. экс-МРХ совдепии в России это называется ФА по рыбке ........языком постолу - это занятие сортирных горлопанов ..... а то, что рыбка стала дорога - это Балшой мерси камуноидному режиму - баренцево море выгреб до морских ёжиков, остальное завезённый туда краб сожрал, а с других мест ловить и возить рыбку параходами шибко накладно в т.ч. и с ООООчень дального востока