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Абдель-Азиз – об Умаре: «Не сомневаюсь, что он надолго станет чемпионом. Это единственный боец, способный превзойти достижения Хабиба»

«Я не сомневаюсь, что Умар будет чемпионом UFC в легчайшем весе, и я верю, что он станет им надолго. Думаю, что Умар – единственный боец, который действительно может бросить вызов послужному списку Хабиба.

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