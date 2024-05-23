«Тиса-2»: жители Волчанска используют реку Волчья, чтобы бежать с подконтрольной ВСУ территории

Река Волчья, делящая Волчанск на две части, превращается для граждан Украины в своеобразную Тису-2. Речь идёт о том, что с момента взятия под контроль северной части Волчанска армией России всё больше жителей города, оставшихся на подконтрольной ВСУ территории города, пытаются перебраться туда, где киевский режим их не достанет.
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