Река Волчья, делящая Волчанск на две части, превращается для граждан Украины в своеобразную Тису-2. Речь идёт о том, что с момента взятия под контроль северной части Волчанска армией России всё больше жителей города, оставшихся на подконтрольной ВСУ территории города, пытаются перебраться туда, где киевский режим их не достанет.