Мишустин займет место Главы Центробанка? А кто же тогда будет Премьером? Не за горами выборы президента и после вопроса о том, кто же займет пост Главы государства в 2024 году, вторым по популярности вопросом станет имя Председателя Правительства.
Состав правительства претерпит существенные изменения
Комментарии
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Вячеслав 5
Этого человека надо было поставить премьером ещё лет 10 назад с его приходом жизнь в стране ожила но впереди ещё столько проблем дай бог сделаем своё государство для своего народа.
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11 час.
Александр Рожков
А я знаю, кто будет следующим премьером. Сроду не догадаетесь! Ладна скажу. Им будет проверенный временем наш крупнейший государственный деятель Медведев Дмитрий Анатольевич. Я думаю, что мы все его достойны!
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10 час.
Александр Каблучко
Слишком прямолинейный и жесткий. Его бы руководителем СМЕРШ
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3 час.
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