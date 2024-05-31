Ученые перечислили четыре источника агрессивного рака на столе

Последний исследовательский отчет, опубликованный в Британском медицинском журнале (BMJ), подтверждает опасения многих здравоохранительных организаций по поводу высокой степени переработки продуктов и их негативного влияния на человеческое здоровье.
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