Россияне в три раза чаще стали устанавливать систему "умный дом"

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Технология "умный дом" активно внедряется в квартиры россиян. Как выяснили "Известия", в 2026 году соотечественники в три раза чаще стали обустраивать свои дома так, чтобы техника включалась по голосу, самостоятельно или удаленно через приложение.