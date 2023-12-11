Оглушительная победа: в Британии сделали страшное предсказание Украине

Оглушительная победа России на Украине становится все ближе, пишет The Telegraph. «По мере того, как измученные украинцы отступают от российских укреплений и минных полей, инициатива переходит к Москве», — говорится в материале.
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