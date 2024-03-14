Лидер крайне правой Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс отказался от поста премьера

В декабре его партия победила на парламентских выборах. Причина — в невозможности создать коалицию, которая согласилась бы на такого премьераЛидер ультраправой партии в Нидерландах отказался от поста премьера Нидерландов.
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