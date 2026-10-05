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Taylor Swift brings fans behind the scenes of 'Patient Zero' video

Taylor Swift shared a behind-the-scenes look at the making of her "Patient Zero" music video starring Dakota Johnson and Colin Farrell.

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