Президент готов даже на «глупые атаки» ради западных денег.Президент Украины объяснил своим генералам смысл попыток прорвать российскую границу в Белгородской и Курской областях, за которую командование ВСУ заплатило жизнями 1,5 тысячи своих солдат.
Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу
Комментарии
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Ольга Каширина
Чтобы ты загнулся в этом кровавом шоу, Чтобы ты из Зеленского превратился в черное шоу чтобы тебя, Зеленский прокляли на все века .
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20 час.
Арсен Межлумов
Зеленский - аморальное ничтожество, глупый, алчный шоумен и продюсер фильма-ужаса под названием: «Сумасшедшая, изнасилованная США и выставленная на панель Украина». Жаль только сотни тысяч молодых, здоровых, работоспособных парней ни за что погибших и ставших инвалидами в массовках боевых действий этого фильма-ужаса, организованных и проплаченных обезумевшим от русофобии и погрязшим во лжи и невежестве Западом во главе с США. Зеленский и его окружение выбрали войну и уничтожение нации, как способ личного обогащения и халявного существования.
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19 час.
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