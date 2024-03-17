Чтобы ты загнулся в этом кровавом шоу, Чтобы ты из Зеленского превратился в черное шоу чтобы тебя, Зеленский прокляли на все века .

Арсен Межлумов

Зеленский - аморальное ничтожество, глупый, алчный шоумен и продюсер фильма-ужаса под названием: «Сумасшедшая, изнасилованная США и выставленная на панель Украина». Жаль только сотни тысяч молодых, здоровых, работоспособных парней ни за что погибших и ставших инвалидами в массовках боевых действий этого фильма-ужаса, организованных и проплаченных обезумевшим от русофобии и погрязшим во лжи и невежестве Западом во главе с США. Зеленский и его окружение выбрали войну и уничтожение нации, как способ личного обогащения и халявного существования.