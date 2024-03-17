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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу

Зеленский рассказал, зачем отправил умирать своих солдат на российскую границу

Президент готов даже на «глупые атаки» ради западных денег.Президент Украины объяснил своим генералам смысл попыток прорвать российскую границу в Белгородской и Курской областях, за которую командование ВСУ заплатило жизнями 1,5 тысячи своих солдат.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Чтобы ты  загнулся в этом  кровавом шоу,  Чтобы ты из Зеленского превратился в черное шоу чтобы тебя, Зеленский прокляли  на все века .
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20 час.
Арсен Межлумов
Зеленский - аморальное ничтожество, глупый, алчный шоумен и продюсер фильма-ужаса под названием: «Сумасшедшая, изнасилованная США и выставленная на панель Украина». Жаль только сотни тысяч молодых, здоровых, работоспособных парней ни за что погибших и ставших инвалидами в массовках боевых действий этого фильма-ужаса, организованных и проплаченных обезумевшим от русофобии и погрязшим во лжи и невежестве Западом во главе с США. Зеленский и его окружение выбрали войну и уничтожение нации, как способ личного обогащения и халявного существования.
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19 час.

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