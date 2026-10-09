В Казани до конца декабря ограничат движение по Вознесенскому тракту

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Казани с 12 октября по 30 декабря ограничат движение транспорта по Вознесенскому тракту.
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