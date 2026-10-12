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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Колосков: «Мне категорически не нравится жесткий футбол в РПЛ. Смотрю матч «Балтики» – 45 фолов за игру, 30 минут выброшенного времени! Что это такое вообще?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал жесткую манеру игры команд РПЛ. «Мне категорически не нравится жесткий футбол в чемпионате России.

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