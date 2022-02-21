Оперативники во взаимодействии с УФСИН по Тамбовской области раскрыли мошенничество 8-летней давности

В 2013 году по фактам совершенного мошенничества в следственных подразделениях МО МВД России «Рассказовский» и ОМВД России по городу Котовску были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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