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Газета.ру

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Российская студия Deep Corp презентовала в Китае игру DEDA про побег от деда

Российская студия Deep Corp презентовала в Китае игру DEDA про побег от деда

Российский разработчик видеоигр Deep Corp представил игру "Деда" (DEDA), в которой надо сбежать от злого деда, на выставка цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy) в Шанхае, являющаяся одной из крупнейших в данной области в мире.

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