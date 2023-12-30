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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исхаков набрал 1+1 и стал 1-й звездой матча против «Спрингфилда». Он лучший бомбардир фарма «Айлендерс» с 9+14 в 28 играх

23-летний форвард помог «Бриджпорту» победить «Спрингфилд» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате АХЛ.  Руслан Исхаков сделал передачу и забил победный гол в овертайме.

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