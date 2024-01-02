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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» отправил Самсонова в АХЛ. Он пропускает 3,94 гола за игру при 86,2% сэйвов в 15 матчах в сезоне НХЛ

Ранее российский голкипер прошел процедуру драфта отказов, откуда его не забрали. Сообщалось, что Илья Самсонов вряд ли сыграет в матчах за «Торонто Марлис».

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