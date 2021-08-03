Цены будут расти ещё очень долго: Набиуллина признала очевидный факт

Время узнать правду!ПолитикаЦены будут расти ещё очень долго: Набиуллина признала очевидный факт Глава ЦБ Эльвира Набиуллина наконец-то признала очевидный факт: инфляция в России станет долгосрочным явлением.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumДо каких пор? Пока мы все не сдохнем? Или пока что-то кардинально не поменяется в стране?Виктор Василенкоскорее второе , голосовать надо за КПРФ !Валентин ПоляковИ чем ты недоволен? Чего ожидаешь и чего хочешь? Неужели исторический опыт ничему не учит? Что-то кардинально в стране уже менялось: в 1917-м и в 1991-м, и оба раза приводило к галопирующему росту цен. Хочется ещё разок граблями по лбу? А цены будут повышать до упора, до того момента, пока потребители будут по ним покупать, пока незаработанные, «пустые» деньги будут вливаться в экономику РФ! Надо же понимать, что российские рубли это вам не доллары США, которые и в Африке примут с удовольствием. А Эльвира Набиуллина цены не устанавливает. И даже Путин...игорь поляковВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕАлександр ГоловиновДавно очевидно, что в правительстве России давно пора поменять весь финансово - экономический блок: отдельные удачные назначения (Белоусова, например) мало влияют на ситуацию и скорее напоминают борьбу Давида с Голиафом и в данной ситуации такая система сдержек и противовесов является тормозом экономического развития.ААлександрНам-то очевидно. Но вот правительство на это очи закрыло и откармливает рыла воротил. И пиндосы здесь не причем.Сергей СтруинКаков Поп, таков и приход.Владимир ДомнинЗачем приплетать Набиуллину? Больше фамилий не знает? Паталого-анатом тоже может сказать про Ковид, но лучше спрашивать профильных врачей.Владимир ЛисуковВот вражеское отродье. Влезли во власть, установили марионеточный режим, не в состоянии обеспечить нормальное экономическое развитие России и ещё богохульствуют, давая свои гнусные рекомендации. А причина всего одна: не те люди у власти.Виктор Василенкоспасибо , родная , " обнадежила " .....ничего другого от этой власти ждать не приходится ....Валерий Антохинпочему не сказала кто в этом виноват кого расстрелять надоКомментировать
Свежие комментарии