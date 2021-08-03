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Цены будут расти ещё очень долго: Набиуллина признала очевидный факт

Цены будут расти ещё очень долго: Набиуллина признала очевидный факт

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина наконец-то признала очевидный факт: инфляция в России станет долгосрочным явлением.

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Samarium
До каких пор? Пока мы все не сдохнем? Или пока что-то кардинально не поменяется в стране?
Виктор Василенко
скорее второе , голосовать надо за КПРФ !
Валентин Поляков
И чем ты недоволен? Чего ожидаешь и чего хочешь? Неужели исторический опыт ничему не учит? Что-то кардинально в стране уже менялось: в 1917-м и в 1991-м, и оба раза приводило к галопирующему росту цен. Хочется ещё разок граблями по лбу? А цены будут повышать до упора, до того момента, пока потребители будут по ним покупать, пока незаработанные, «пустые» деньги будут вливаться в экономику РФ! Надо же понимать, что российские рубли это вам не доллары США, которые и в Африке примут с удовольствием. А Эльвира Набиуллина цены не устанавливает. И даже Путин...
игорь поляков
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Александр Головинов
Давно очевидно, что в правительстве России давно пора поменять весь финансово - экономический блок: отдельные удачные назначения (Белоусова, например) мало влияют на ситуацию и скорее напоминают борьбу Давида с Голиафом и в данной ситуации такая система сдержек и противовесов является тормозом экономического развития.
Александр
Нам-то очевидно. Но вот правительство на это очи закрыло и откармливает рыла воротил. И пиндосы здесь не причем.
Сергей Струин
Каков Поп, таков и приход.
Владимир Домнин
Зачем приплетать Набиуллину? Больше фамилий не знает? Паталого-анатом тоже может сказать про Ковид, но лучше спрашивать профильных врачей.
Владимир Лисуков
Вот вражеское отродье. Влезли во власть, установили марионеточный режим, не в состоянии обеспечить нормальное экономическое развитие России и ещё богохульствуют, давая свои гнусные рекомендации. А причина всего одна: не те люди у власти.
Виктор Василенко
спасибо , родная , " обнадежила " .....ничего другого от этой власти ждать не приходится ....
Валерий Антохин
почему не сказала кто в этом виноват кого расстрелять надо

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