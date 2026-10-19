Министерство просвещения РФ разработало образовательный модуль по фиджитал-спорту, который планируется внедрить в школах как дополнительное образование, а не замену урокам физкультуры.
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